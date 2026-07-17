La Guardia di Finanza di Napoli ha smantellato un’organizzazione che vendeva diplomi e lauree false, tra cui una laurea honoris causa consegnata al comico senza che fosse consapevole. Nell’inchiesta sono state indagate 37 persone coinvolte nell’attività illecita. L’università fittizia offriva titoli triennali e magistrali contraffatti, e la consegna della laurea a Franco si è rivelata parte dell’operazione. Le indagini continuano per accertare altri eventuali reati collegati.

Un’inchiesta della Guardia di Finanza di Napoli ha smantellato una falsa università che vendeva diplomi triennali e magistrali finti, arrivando a consegnare persino una laurea honoris causa all’ignaro comico Pippo Franco. L’operazione si è conclusa con il sequestro dei portali web e con 37 indagati per associazione a delinquere e contraffazione. La scoperta della finta università a Napoli Un giro d’affari illegale legato al rilascio di titoli di studio privi di valore legale è stato smantellato a Napoli dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 37 indagati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Pippo Franco riceve una laurea honoris causa, ma è falsa: 37 indagati nell'inchiesta sull'università a Napoli

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