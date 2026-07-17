Pidcock | Tante cose positive oggi ma volevo vincere la tappa

Notizia in breve

Mauro Schmid ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France, battendo allo sprint Harold Tejada. La gara, da Dole a Belfort, si è svolta su 205,8 chilometri. Schmid, appartenente al Team Jayco AlUla, ha conquistato la vittoria davanti al colombiano. Il ciclista non ha nascosto di aver sperato di vincere la tappa, anche se ha dichiarato di aver avuto molte cose positive durante la giornata.