Pidcock | Tante cose positive oggi ma volevo vincere la tappa
Mauro Schmid ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France, battendo allo sprint Harold Tejada. La gara, da Dole a Belfort, si è svolta su 205,8 chilometri. Schmid, appartenente al Team Jayco AlUla, ha conquistato la vittoria davanti al colombiano. Il ciclista non ha nascosto di aver sperato di vincere la tappa, anche se ha dichiarato di aver avuto molte cose positive durante la giornata.
Lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla vince la tredicesima tappa del Tour de France, Dole-Belfort di 205,8 chilometri battendo allo sprint il colombiano Harold Tejada della XDS Astana Team. Il grande protagonista di giornata è però Tom Pidcock. Il britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team entra nella maxi fuga che caratterizza la giornata, ci prova fino alla fine e, compreso l’abbuono per il terzo posto conclusivo, recupera 7’34” alla maglia gialla e si porta nella Top 5 della classifica generale. Pidcock, al momento, occupa la quarta posizione con un ritardo di 4’15” da Tadej Pogacar. Il commento alla tappa odierna con il rammarico per la mancata vittoria misto alla soddisfazione per le tante cose positive: “Tante cose positive oggi, ma sono qui anche per vincere una tappa e oggi non ci sono riuscito. 🔗 Leggi su Oasport.it
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