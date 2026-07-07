Felix Auger-Aliassime affronterà Novak Djokovic nei quarti di finale di Wimbledon, con in palio un pass per la semifinale. Il canadese ha dichiarato che dovrà giocare al massimo delle sue capacità per ottenere la vittoria e ha espresso solo commenti positivi sul rivale serbo. Il match si svolgerà nel pomeriggio e rappresenta un passaggio fondamentale nel torneo di singolare maschile.

Oggi pomeriggio si troveranno faccia a faccia nel match che mette in palio uno slot per la semifinale del singolare maschile del torneo di Wimbledon. Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero tre, affronta il serbo Novak Djokovic nel match dei quarti di finale dello Slam inglese. Il canadese ha presentato il match odierno, ha elogiato il prossimo avversario e si è soffermato sulla propria crescita mentale. Sul tipo di partita da interpretare nel match odierno: “È molto semplice: dovrò giocare il mio miglior tennis. Non c’è alcuna possibilità di vincere se non esprimo il massimo del mio livello. Il piano partita è piuttosto chiaro. Spero di poter dimostrare quanto sono cresciuto come giocatore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Aliassime: “Dovrò esprimere il mio miglior tennis per vincere. Posso dire solo cose positive su Djokovic”

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