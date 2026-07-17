Durante controlli notturni, i militari della Capitaneria di Porto di Taranto hanno scoperto un pescatore che operava senza licenza e utilizzava reti non autorizzate. Le reti sono state sequestrate e rimaste in mare. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono stati avviati procedimenti amministrativi. L'intervento si inserisce nelle attività di tutela delle risorse marine condotte nelle ore notturne.

Tarantini Time Quotidiano Una battuta di pesca abusiva conclusa con l’intervento della Capitaneria di Porto di Taranto. Durante i controlli effettuati nella notte a tutela delle risorse marine, i militari hanno individuato un pescatore che, secondo quanto accertato, stava operando senza la necessaria licenza e servendosi di reti non consentite. A rendere più semplice l’intervento è stato un inconveniente capitato allo stesso pescatore. Le reti erano infatti rimaste impigliate sul fondale e, all’arrivo degli uomini della Capitaneria, l’uomo non ha avuto la possibilità di allontanarsi. Una volta accertata la violazione, è stata applicata una sanzione amministrativa di mille euro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Pesca senza licenza nella notte, le reti restano bloccate in mare: interviene la Capitaneria

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