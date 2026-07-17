Perugia urina sull’auto dei carabinieri e filma tutto col cell | etìope assolto

Un uomo di origine etiopica è stato assolto dall’accusa di aver urinato sull’auto dei Carabinieri, incluso sullo sportello e sulla maniglia della portiera. È stato comunque multato di circa cento euro per ubriachezza molesta. La vicenda si è svolta in una località di Perugia, dove il soggetto aveva ripreso con il cellulare l’episodio. La procura ha deciso di non procedere con il procedimento per l’accusa principale, confermando invece la sanzione amministrativa per l’alterazione dello stato di ebbrezza.

Assolto dalle accuse di aver urinato sull’auto dei Carabinieri, sullo sportello e sulla maniglia della portiera. Multato di un centinaio di euro per ubriachezza molesta. È la sentenza emessa dal giudice del Tribunale penale di Perugia nei confronti di un 24enne di origini etiopi, arrestato nella notte tra il 23 e il 24 giugno dai Carabinieri del Radiomobile di Perugia. L’uomo, difeso dagli avvocati Giovanna D’Agostini e Marco Gentili, aveva chiesto di essere processato con rito abbreviato condizionato all’acquisizione di un video delle telecamere di sorveglianza. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il fatto è avvenuto intorno alle 2. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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URINA SULLAUTO DEI CARABINIERI: ASSOLTO

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