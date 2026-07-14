Perugia urina sull’auto dei carabinieri e filma tutto | assolto

Un uomo che aveva urinato sull’auto dei carabinieri e filmato il gesto con il cellulare è stato assolto dal tribunale di Perugia. La decisione è stata presa perché il reato è stato considerato di lieve entità e non punibile. Un deputato ha scritto al Ministro della Giustizia per segnalare la sentenza, dopo che il tribunale aveva valutato il comportamento come non penalmente rilevante.

Raffaele Nevi, deputato umbro di Forza Italia, ha annunciato di avere scritto al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che “il tribunale di Perugia ha assolto un uomo che aveva volontariamente urinato sull’autovettura dei carabinieri, riprendendo il gesto con il cellulare, ritenendo il fatto di lieve entità e non punibile”. “Una decisione che onestamente lascia sconcertati”. Nevi ha quindi inviato una lettera al ministro “chiedendo un approfondimento della vicenda sotto i profili di sua competenza”. “Nella mia lettera - spiega il deputato in una nota - ho espresso la mia perplessità per una decisione che rischia di alimentare nei cittadini un senso di sfiducia e di insicurezza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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URINA SULLAUTO DEI CARABINIERI: ASSOLTO

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