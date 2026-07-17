Perugia Principio d’incendio in un appartamento a Elce intervengono Vigili del Fuoco e 118
A Perugia, un principio di incendio si è verificato in un appartamento al piano terra di un condominio nel quartiere di Elce. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118. Non sono stati segnalati feriti o danni strutturali gravi. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. La situazione è stata prontamente gestita dalle squadre di emergenza, che hanno messo in sicurezza l’area.
Momenti di apprensione nella serata di giovedì nel quartiere di Elce, dove un principio d’incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento situato al piano terra di un condominio. L’allarme è scattato intorno alle ore 19. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino di Corso Cavour, che hanno rapidamente domato le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ad altre abitazioni dello stabile. Terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dell’immobile. Il personale del 118 ha preso in carico l’uomo che occupava l’appartamento, sottoponendolo agli accertamenti sanitari del caso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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