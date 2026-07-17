Perugia Principio d’incendio in un appartamento a Elce intervengono Vigili del Fuoco e 118

Notizia in breve

A Perugia, un principio di incendio si è verificato in un appartamento al piano terra di un condominio nel quartiere di Elce. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118. Non sono stati segnalati feriti o danni strutturali gravi. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. La situazione è stata prontamente gestita dalle squadre di emergenza, che hanno messo in sicurezza l’area.