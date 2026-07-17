Il Perugia ha iniziato gli allenamenti con Giovanni Tedesco in carica. Le sessioni si svolgono tra il percorso verde e l’antistadio, sotto un caldo intenso. La squadra sta lavorando anche su nuovi obiettivi per le fasce laterali, con attenzione a giocatori come Coccia e Gualandris. La preparazione prosegue in vista della prossima stagione, con sessioni di lavoro che continueranno nei prossimi giorni.

Primi giorni di lavoro per il Perugia di Giovanni Tedesco. Il caldo torrido non dà tregua e i biancorossi preparano la prossima stagione tra percorso verde e antistadio. Il tecnico, nelle prime sedute ha testato umori e condizioni dei grifoni. E insieme ad Alberto Marino lavora sulle entrate. Quando il Perugia potrà operare in entrata ancora non si sa, ma almeno le idee saranno chiare. Dopo aver visto sfumare la trattativa per Luca Russo (c’era l’intesa con il calciatore ma il Potenza è stato più lesto nel trattare con l’Audace Cerignola e così si è accaparrato l’esterno che piaceva al Grifo. Ma il tecnico e Marino stanno lavorando su altri nomi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Perugia.

© Lanazione.it - Perugia, nuovi obiettivi per le fasce. Il club segue anche Coccia e Gualandris

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Perugia, si muove il mercato biancorosso. Gemello saluta, Russo e Oukhadda per le fasce

Trump, il paradosso del leader Maga che segue gli obiettivi di BibiDonald Trump ha annunciato nuove sanzioni contro l’Iran, mentre i suoi alleati israeliani continuano a influenzare le decisioni di politica estera...

Argomenti più discussi: Perugia, nuovi obiettivi per le fasce. Il club segue anche Coccia e Gualandris; Perugia e WINDTRE alleate per la cultura digitale?Il Comune di Perugia e WINDTRE firmano un Protocollo d'intesa per l'inclusione e la cultura digitale sul territorio; Cultura digitale, protocollo d’intesa tra Comune di Perugia e Windtre; Federmanager Perugia, Paradisi raccoglie il testimone di Castagnino IMMAGINI.

Perugia, nuovi obiettivi per le fasce. Il club segue anche Coccia e GualandrisPiacciono il terzino sinistro dell’Arezzo, ex Pianese, e il laterale dell’Ospitaletto. Attacco: Nepi è in forma, può restare? lanazione.it