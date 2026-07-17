Un medico avverte che rimanere distesi al sole dopo aver nuotato può essere pericoloso. Secondo lui, questa abitudine, molto diffusa, aumenta il rischio di svenimenti e malori. Restare in posizione sdraiata per ore, soprattutto senza idratarsi adeguatamente, può provocare problemi di salute. L’esperto invita a prestare attenzione e a evitare di prolungare troppo il tempo in questa condizione, specialmente nelle ore più calde.

Al mare sembra un dettaglio da niente, uno di quei piccoli fastidi estivi che si sopportano per non interrompere una giornata di sole. Si esce dall’acqua, ci si stende sul lettino e si resta così per ore. Eppure, dietro quell’abitudine diffusissima, può nascondersi un rischio da non prendere alla leggera. A richiamare l’attenzione è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova. In un video condiviso sui social, l’infettivologo ha lanciato un avvertimento netto a chi frequenta mare, piscina e lago: il costume bagnato va cambiato il prima possibile. La scena è familiare: un tuffo, una nuotata, poi il pranzo sotto l’ombrellone o una passeggiata sul bagnasciuga con il tessuto ancora umido addosso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Pericoloso, non fatelo”. Allarme di Bassetti: quell’abitudine che hanno in tanti al mare, cosa si rischia

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