Perfect Days | Nicolò Sordo al Kilowatt Festival

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 25 luglio alle 17:00, il narratore Nicolò Sordo, vincitore del Premio Riccione Pier Vittorio Tondelli, presenterà il suo nuovo progetto al Kilowatt Festival di Arezzo. L'evento si svolgerà nel contesto della manifestazione dedicata alla cultura e alla musica emergente. La partecipazione è aperta al pubblico e l’appuntamento rappresenta un’ulteriore tappa della sua attività artistica. La presentazione si inserisce nella programmazione del festival, che si tiene dal 21 al 29 luglio.

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Arezzo, 17 luglio 2026 – Sabato 25 luglio, alle ore 17.00, il mondo narrativo di Nicolò Sordo (Premio Riccione Pier Vittorio Tondelli) torna a espandersi sul palcoscenico del Kilowatt Festival. Dieci anni dopo il suo esordio assoluto, avvenuto proprio a Sansepolcro, il drammaturgo veneto presenta Perfect Days all'interno della ventiquattresima edizione della storica rassegna diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci. Lo spettacolo, che prosegue la sua tournée dopo il debutto al Teatro Stabile del Veneto a Padova e le tappe a Verona per L'Altro Teatro, vede in scena lo stesso Sordo insieme all'attore Enrico Ferrari e al musicista Michele Lonardi, per la regia di Enoch Marrella e la fotografia di Lorenzo Rossini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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