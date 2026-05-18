Proiezione Perfect days dreamin' - in anteprima a Firenze
Anteprima fiorentina del docu-film Perfect Days Dreamin’Si può capire il turismo di massa che travolge Firenze andando a Tokyo?In un Giappone sospeso tra silenzio e sovraffollamento, il regista Lorenzo Ciani diventa una guida silenziosa – un Virgilio contemporaneo – attraverso le contraddizioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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