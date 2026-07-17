Perché si dice l’assegnazione provvisoria fa perdere punti per i futuri trasferimenti? Ce lo spiega Paolo Pizzo UIL Scuola

Da orizzontescuola.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un intervento del 14 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, è stato spiegato che l’assegnazione provvisoria può influire sui punteggi necessari per futuri trasferimenti. La discussione è stata condotta da un rappresentante sindacale, che ha chiarito come le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione vengono presentate e gestite, senza però entrare nel dettaglio delle conseguenze sui punteggi. La trasmissione ha fornito indicazioni pratiche sui processi di domanda per il personale scolastico.

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Nel question time del 14 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Paolo Pizzo della Uil Scuola Rua, sono state illustrate le modalità per presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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