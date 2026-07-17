Perché si dice l’assegnazione provvisoria fa perdere punti per i futuri trasferimenti? Ce lo spiega Paolo Pizzo UIL Scuola

Notizia in breve

Durante un intervento del 14 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, è stato spiegato che l’assegnazione provvisoria può influire sui punteggi necessari per futuri trasferimenti. La discussione è stata condotta da un rappresentante sindacale, che ha chiarito come le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione vengono presentate e gestite, senza però entrare nel dettaglio delle conseguenze sui punteggi. La trasmissione ha fornito indicazioni pratiche sui processi di domanda per il personale scolastico.