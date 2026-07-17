All’inizio di luglio, la NATO ha tenuto un vertice ad Ankara, con la partecipazione del presidente turco. Durante l’incontro, si è discusso del ruolo strategico della Turchia, che ospita basi militari e rappresenta un punto di collegamento tra Europa e Asia. La presenza del paese nell’Alleanza è considerata fondamentale per la sicurezza e la stabilità della regione.

All’inizio di luglio la comunità internazionale si è riunita intorno al presidente turco Recep Tayyip Erdogan in occasione del vertice della Nato ad Ankara. Eppure dieci anni fa, dopo essere stato bersaglio di un colpo di stato fallito, Erdogan ha impresso una profonda svolta autoritaria al suo regime. Perché i paesi dell’Unione hanno bisogno della Turchia al punto da chiudere un occhio sulla sua involuzione politica? Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che la Turchia, anche grazie alla sua posizione geografica strategica, è un partner fondamentale per l’Unione sul piano politico, diplomatico, militare ed economico. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Perché l’Europa ha bisogno della Turchia

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Trump fed up with Europe as he demands NATO allies pull their weight

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