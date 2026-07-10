L’Europa ha ancora bisogno dei contanti? 

Da internazionale.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In alcuni paesi europei, i negozi rifiutano ormai di accettare contanti, preferendo pagamenti digitali tramite carte o app. In Svezia, le transazioni online rappresentano la maggior parte delle spese quotidiane, rendendo il denaro fisico sempre meno presente. Questa tendenza si sta diffondendo in diverse nazioni, con un calo continuo dell’uso di banconote e monete.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In Europa il denaro contante è sempre meno diffuso. In paesi come la Svezia le transazioni online, le carte e le app di pagamento si usano ormai per gran parte delle spese quotidiane, tanto che molti negozi non accettano più banconote e monete. Intanto l’Unione europea vuole introdurre l’euro digitale, una versione elettronica della moneta unica. Ma affidarsi a un sistema completamente digitale è sicuro? Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega i rischi legati alla digitalizzazione dei pagamenti, dagli attacchi informatici alla dipendenza da società statunitensi come Visa, Mastercard e PayPal. 🔗 Leggi su Internazionale.it

l8217europa ha ancora bisogno dei contanti160
© Internazionale.it - L’Europa ha ancora bisogno dei contanti? 
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'Europa ha ancora bisogno dei contanti | Arte Europa Settegiorni

Video L'Europa ha ancora bisogno dei contanti? | Arte Europa Settegiorni

Notizie e thread social correlati

Picierno: “L’Europa ha bisogno di essere sognata”La vicepresidente del Parlamento europeo ha dichiarato che l’Europa necessita di essere immaginata e sognata.

Il Napoli ha ancora bisogno di Antonio ConteIl Napoli si trova in una fase di turbolenza, tra risultati altalenanti e aspettative deluse.

Temi più discussi: L’Europa ha bisogno sia di liquidità che dell’euro digitale: non ostacolatene l’introduzione; L’Europa ha bisogno di una riforma dei mercati finanziari; In cerca d’autore | Il popolo europeista ha bisogno di qualcuno che lo rappresenti; L’UE ha bisogno di chip ma è indietro nella loro produzione.

Edi Rama a Berlino: L'Europa oggi ha bisogno di coraggio e leadership per l'allargamentoL’Europa è pronta al suo prossimo momento Helmut Kohl? Il premier albanese Edi Rama ha esposto le sue ragioni a Berlino, sottolineando la necessità di una leadership europea forte e dimostrando che ... it.euronews.com

C’è ancora bisogno d’EuropaHa senso oggi, in piena terza guerra mondiale a pezzi, nella crisi del multilateralismo e nell’era dei nazionalismi, celebrare l’Europa e il processo di integrazione continentale? Domanda legittima ... agensir.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web