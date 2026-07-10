In alcuni paesi europei, i negozi rifiutano ormai di accettare contanti, preferendo pagamenti digitali tramite carte o app. In Svezia, le transazioni online rappresentano la maggior parte delle spese quotidiane, rendendo il denaro fisico sempre meno presente. Questa tendenza si sta diffondendo in diverse nazioni, con un calo continuo dell’uso di banconote e monete.

In Europa il denaro contante è sempre meno diffuso. In paesi come la Svezia le transazioni online, le carte e le app di pagamento si usano ormai per gran parte delle spese quotidiane, tanto che molti negozi non accettano più banconote e monete. Intanto l’Unione europea vuole introdurre l’euro digitale, una versione elettronica della moneta unica. Ma affidarsi a un sistema completamente digitale è sicuro? Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega i rischi legati alla digitalizzazione dei pagamenti, dagli attacchi informatici alla dipendenza da società statunitensi come Visa, Mastercard e PayPal. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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L'Europa ha ancora bisogno dei contanti | Arte Europa Settegiorni

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