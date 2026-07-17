Durante un vertice dell’Alleanza atlantica, i rappresentanti hanno ribadito l’unità tra i paesi occidentali nella risposta alla Russia. Le dichiarazioni pubbliche hanno confermato il sostegno militare e politico, ma non sono state annunciate nuove misure concrete. La riunione si è concentrata sulla condizione della guerra in Ucraina e sulle implicazioni per la sicurezza europea.

Il recente vertice dell’Alleanza atlantica ha proclamato ancora una volta l’unità occidentale contro la Russia. Dietro i sorrisi e le dichiarazioni ufficiali, tuttavia, emerge una realtà più inquietante: l’Europa sta accettando che l’Ucraina colpisca in profondità il territorio russo e sta offrendo un sostegno sempre più diretto a queste operazioni. La teoria è semplice: portare la guerra nelle città e nelle regioni russe per spingere la popolazione a ribellarsi contro il Cremlino. Il presidente finlandese Alexander Stubb ha sostenuto che la guerra deve diventare una questione personale per i cittadini russi, affinché questi costringano il governo a negoziare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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