Oggi sono 16 le città italiane interessate dal massimo livello di allerta caldo, con un aumento a 19 previsto per domani. Tra le località coinvolte ci sono grandi centri come Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Cagliari. Il “bollino rosso” indica temperature elevate che possono comportare rischi per la salute. La Protezione Civile e il Ministero della Salute monitorano costantemente la situazione e consigliano precauzioni alle persone esposte al caldo intenso.

Per venerdì 17 luglio il ministero della Salute ha previsto il massimo livello di allerta per il caldo in 16 città italiane (il cosiddetto “bollino rosso”): Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. Sabato diventeranno 19, con l’aggiunta di Ancona, Civitavecchia e Catania. Per sabato inoltre è stato previsto il livello medio di allerta (“bollino arancione”) per Verona, Bari, Napoli, Messina e Reggio Calabria.??Livello 2: temperature alte che possono avere effetti negativi sulla salute soprattutto nella popolazione a rischio, come anziani, bambini e persone con malattie croniche. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per oggi è previsto il massimo livello di allerta per il caldo in 16 città, e per domani in 19

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