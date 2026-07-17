Oggi 15 città italiane sono sotto il massimo livello di allerta per il caldo, con il cosiddetto “bollino rosso”. Tra queste ci sono Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari. Per domani, il numero di località interessate sale a 19. Le temperature massime in queste zone sono previste molto alte, con valori che aumentano rispetto ai giorni precedenti.

Per venerdì 17 luglio il ministero della Salute ha previsto il massimo livello di allerta per il caldo in 15 città italiane (il cosiddetto “bollino rosso”): Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. Sabato diventeranno 19, con l’aggiunta di Ancona, Civitavecchia e Catania. Per sabato inoltre è stato previsto il livello medio di allerta (“bollino arancione”) per Verona, Bari, Napoli, Messina e Reggio Calabria.??Livello 2: temperature alte che possono avere effetti negativi sulla salute soprattutto nella popolazione a rischio, come anziani, bambini e persone con malattie croniche. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per oggi è previsto il massimo livello di allerta per il caldo in 15 città, e per domani in 19

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