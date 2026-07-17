Uno studio suggerisce che per sviluppare muscoli potrebbe essere sufficiente un allenamento con i pesi meno frequente o intenso di quanto si creda. Molte persone evitano di sollevare pesi perché giudicano il metodo troppo impegnativo, sia in termini di tempo che di sforzo. La ricerca indica che anche sessioni di allenamento più brevi potrebbero contribuire alla crescita muscolare, riducendo così le barriere percepite alla pratica.

Il sogno di un corpo muscoloso potrebbe essere più semplice da raggiungere di quanto si pensi. Molte persone evitano l'allenamento con i pesi perché lo considerano troppo impegnativo in termini di tempo. Eppure gli esperti raccomandano di svolgere almeno due allenamenti di forza a settimana per aiutare la salute delle ossa e l'attività della circolazione. Una ricerca recentemente pubblicata sulla rivista Medicine & Science in Sports & Exercise sembra avere una soluzione pratica per tutte le esigenze, sostenendo che un'ora di allenamento a settimana in due sessioni da 30 minuti può bastare per stimolare la crescita muscolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Per mettere su muscoli potrebbe servire meno allenamento con i pesi di quanto pensi

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