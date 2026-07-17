Pensioni ricalcolo Inps | chi può chiedere l' aumento e a quanto ammonta

Chi ha ricevuto una pensione e continua a lavorare può richiedere un supplemento di pensione, che aumenta l’importo dell’assegno. La maggiorazione viene calcolata sui contributi versati dopo la data di decorrenza della pensione. La richiesta può essere presentata dall’interessato, e l’aumento dipende dall’importo dei contributi aggiuntivi versati e dalla durata del lavoro successivo alla pensione. La misura permette di incrementare l’assegno pensionistico in presenza di contribuzione aggiuntiva.

Chi continua a lavorare dopo essere andato in pensione può ottenere un aumento dell’importo dell’assegno grazie al supplemento di pensione, cioè una maggiorazione calcolata sui contributi versati dopo la decorrenza della pensione. Questo aumento non viene riconosciuto automaticamente dall’Inps, ma deve essere richiesto dal pensionato presentando un’apposita domanda. I contributi accumulati continuando a lavorare dopo il pensionamento, quindi, non vengono persi, ma possono trasformarsi in un incremento della pensione una volta raggiunti i requisiti previsti. La regola generale prevede che per chiedere il supplemento siano necessari almeno cinque anni dalla data di pensionamento o dall’eventuale precedente supplemento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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