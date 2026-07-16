Pensioni ricalcolo dopo 2 anni | chi può chiedere l' aumento dell' assegno e in quanto tempo arriva

Da ilmessaggero.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo due anni, chi ha proseguito a lavorare dopo aver iniziato la pensione può presentare domanda per un ricalcolo dell’assegno. L’aumento non avviene automaticamente, ma è necessario richiederlo all’Inps. I tempi di attesa variano in base alla gestione previdenziale di appartenenza. Non sono stati indicati limiti temporali specifici per l’esito della richiesta.

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Chi è in pensione ma ha continuato a lavorare può vedere l'assegno crescere. Non è un ricalcolo automatico: va chiesto all'Inps, e i tempi minimi di attesa cambiano a seconda della gestione previdenziale. In alcuni casi, come chiarisce l'Istituto di previdenza, la domanda si può presentare già dopo due anni, non dopo i cinque previsti in via generale. Cos'è il supplemento È un aumento dell'importo della pensione già in pagamento, calcolato sui contributi versati dopo la decorrenza del trattamento. Chi continua a lavorare da pensionato accumula nuovi versamenti che, superata una soglia temporale, vengono utilizzati per alzare l'assegno mensile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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