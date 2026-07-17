L’attaccante desidera trasferirsi alla Juventus, nonostante il Crystal Palace abbia mostrato interesse. La trattativa con il Parma è in corso, ma il calciatore preferisce i bianconeri. La Juventus continua a lavorare sul mercato, senza rallentamenti, e il nome dell’attaccante resta al centro delle trattative. La situazione si sblocca o si complica in base alle preferenze del calciatore e alle offerte delle squadre coinvolte.

sul possibile affare col Parma. Il calciomercato della Juventus non accenna a rallentare e si arricchisce di un nuovo, caldissimo capitolo in questa sessione di trattative. Arrivano infatti conferme totali e assolute sulla ferma intenzione della dirigenza bianconera di stringere i tempi e accelerare in modo deciso per assicurarsi le prestazioni di Mateo Pellegrino. Il club di Torino ha scelto di rompere definitivamente gli indugi, intensificando i contatti per cercare di anticipare la concorrenza e blindare il prima possibile il talentuoso attaccante. A riportarlo è il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La struttura dell’affare e l’incastro con il Vélez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pellegrino alla Juve, inserimento del Crystal Palace: ma l’attaccante vuole i bianconeri. Le novità

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