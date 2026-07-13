Pellegrino alla Juve Parma disponibile allo sconto ma avverte i bianconeri | Ora o mai più

Il trasferimento di Mateo Pellegrino dalla squadra di Parma alla Juventus è in fase avanzata, con i ducali pronti a concedere uno sconto per ottenere liquidità immediata. Parma ha comunicato ai bianconeri che questa potrebbe essere l’ultima possibilità per concludere l’affare. La trattativa si avvicina alla conclusione, con le parti che cercano di definire i dettagli prima della chiusura.

. I ducali hanno bisogno di incassare liquidità immediata. Il trasferimento di Mateo Pellegrino alla Juventus è entrato nella sua fase cadde, quasi come un treno sul punto di lasciare la banchina. La dirigenza bianconera è pronta a chiudere l’accordo, forte anche del canale preferenziale accordato dal Parma, ma deve sbrigarsi per non rischiare di perdere definitivamente la coincidenza. Ne scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Nelle scorse settimane, il duo Carnevali-Massara era formato andando ben oltre i semplici sondaggi, formalizzando una proposta basata su un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 25 milioni, a cui si aggiungevano altri 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Mateo Pellegrino Goal Collection | All his Serie A Enilive 2025/26 Goals

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