Un violento nubifragio con grandine e raffiche di vento ha provocato danni significativi all’agricoltura nella provincia di Macerata. Sono state segnalate perdite nei campi di girasole, barbabietole e oliveti tra Cingoli, Sarnano, Colbuccaro e Gualdo. La grandine, grande come noci, ha danneggiato le colture e causato il dissesto di alcune aziende agricole locali.

Il violento nubifragio, con chicchi di grandine come noci e raffiche di vento, ha messo a dura prova il comparto agricolo. In provincia di Macerata è stata registrata la situazione più delicata con perdite nei campi di girasole, barbabietole e oliveti da Cingoli fino a Sarnano, passando per Colbuccaro e Gualdo. In quest’ultimo Comune si trova la società agricola Lai. "Siamo stati presi alla sprovvista – esordisce Laura Lai –, quest’ondata non era attesa. Le pecore erano fuori. All’improvviso la vallata si è riempita di luce tra lampi e tuoni e ha iniziato a scendere la grandine in gran quantità: a terra c’erano 15 centimetri. Lucernario e finestre rotti, stalle e capannone allagati, casa idem. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pecore ferite e colture ko: "Un finimondo"

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