Parliamo sempre meno
Secondo una ricerca pubblicata a marzo da due psicologi statunitensi, le persone parlano sempre meno rispetto al passato, sia al telefono che di persona, con conoscenti o sconosciuti. I ricercatori, attivi nello studio di questo fenomeno da oltre vent’anni, hanno analizzato le tendenze nel modo di comunicare nel tempo.
Rispetto al passato le persone parlano meno, sia al telefono che faccia a faccia, con conoscenti o sconosciuti. Due psicologi statunitensi che si occupano di questo fenomeno da oltre vent’anni, Valeria Pfeifer e Matthias Mehl, ne hanno scritto a marzo in una ricerca molto commentata da allora. Si basa su decine di studi condotti tra il 2005 e il 2019, in cui ai partecipanti era stato chiesto di indossare ogni giorno per lunghi periodi dei registratori ambientali. Dall’analisi delle registrazioni quotidiane di oltre 2.200 persone – di età compresa tra i dieci e i 94 anni, e residenti perlopiù negli Stati Uniti, ma anche in Messico, Australia ed Europa – è emerso che tra il 2005 e il 2019 il numero medio di parole pronunciate ogni giorno da ciascuna è diminuito del 28 per cento. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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