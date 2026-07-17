Rispetto al passato le persone parlano meno, sia al telefono che faccia a faccia, con conoscenti o sconosciuti. Due psicologi statunitensi che si occupano di questo fenomeno da oltre vent’anni, Valeria Pfeifer e Matthias Mehl, ne hanno scritto a marzo in una ricerca molto commentata da allora. Si basa su decine di studi condotti tra il 2005 e il 2019, in cui ai partecipanti era stato chiesto di indossare ogni giorno per lunghi periodi dei registratori ambientali. Dall’analisi delle registrazioni quotidiane di oltre 2.200 persone – di età compresa tra i dieci e i 94 anni, e residenti perlopiù negli Stati Uniti, ma anche in Messico, Australia ed Europa – è emerso che tra il 2005 e il 2019 il numero medio di parole pronunciate ogni giorno da ciascuna è diminuito del 28 per cento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Parliamo sempre meno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

parliamo del più e del meno

Notizie e thread social correlati

Florencia Andreola spiega i meccanismi che ci hanno allontanato dallo spazio pubblico, sempre più luogo di consumo o passaggio, sempre meno di sosta e condivisione. Sempre più percepito come pericoloso, sempre meno nostroFlorencia Andreola analizza i motivi per cui gli spazi pubblici sono diventati luoghi di passaggio e consumo, riducendo le occasioni di sosta e...

Sempre più regole, sempre meno tempo: l’AI che aiuta le aziende a non perdere la bussolaLe aziende devono affrontare un numero crescente di norme e regolamenti, rendendo difficile rimanere aggiornate con le scadenze e le novità...

Argomenti più discussi: Advertising online verso i 7 miliardi. Ma il vero numero da guardare è quello dei pubblicitari che dovranno reinventarsi; Ristoranti e hotel vietati ai bambini. Il pedagogista Novara: Adulti sempre più insofferenti alla loro naturale vivacità; Istituti tecnici in crisi: persi 107mila studenti in un decennio; Meno posti ma gps sempre più affollate: settemila aspiranti prof in lista d’attesa.

I social e l’AI ci rendono più dipendenti e danneggiano il nostro fisicoPerchè parliamo sempre meno dello sport? Lo sport sta diventando sempre meno un argomento su cui discutere a causa del fatto che i giovani preferiscono guardare lo sport attraverso video brevi e reel ... ilrestodelcarlino.it