Gli operatori incaricati della potatura delle siepi al parco Tarello sono stati scortati da agenti e telecamere di Mediaset. Questa mattina sono iniziati i lavori per ridurre l'altezza delle siepi a circa 120 centimetri, dopo le proteste dei residenti. La presenza delle forze dell'ordine ha accompagnato l’intervento, che si è svolto sotto osservazione costante. La richiesta di tagli è stata soddisfatta con l’avvio delle operazioni di manutenzione.

I residenti della zona del parco Tarello hanno alzato la voce e hanno ottenuto gli interventi richiesti: questa mattina la Loggia ha avviato i lavori di potatura delle siepi (che d’ora in avanti saranno alte 120 centimetri circa). «Come annunciato nei giorni scorsi, al parco Tarello sono iniziate le operazioni di potatura degli arbusti per ampliare la visibilità di tutta l’area, in funzione anti degrado. La ditta incaricata, con l’ausilio della Polizia Locale e coordinata dai tecnici del Settore Verde del Comune di Brescia, ha iniziato con il taglio delle siepi sui lati Est e Sud del parco», si apprende in un comunicato della Loggia.... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Parco Tarello, arriva il taglio delle siepi ma gli operatori sono “scortati” dagli agenti e dalle telecamere di Mediaset

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