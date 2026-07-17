Sono iniziati i lavori di riqualificazione del parcheggio di Soci. Le operazioni prevedono interventi di miglioramento degli spazi pubblici, dopo i lavori già completati in Piazza Garibaldi. La riqualificazione coinvolge la sistemazione delle aree di sosta e il rinnovamento delle infrastrutture nel quartiere. L’intervento si svolge in più fasi e durerà alcune settimane.

Arezzo, 17 luglio 2026 – . Vagnoli: “Soci si prepara, dopo Piazza Garibaldi, a una completa riqualificazione degli spazi pubblici”. Sono iniziati i lavori di riqualificazione del grande parcheggio di Soci, quello che si trova di fronte al Centro Civico e a servizio del paese, grazie a un finanziamento della Regione Toscana e un investimento complessivo di circa 200 mila euro. Il Sindaco Filippo Vagnoli spiega così l’operazione: “Un cantiere molto importante per il paese. Che ha alle spalle una storia molto lunga. Si tratta di un’area che era stata messa all’asta e che abbiamo deciso di acquisire come comune per realizzarci un parcheggio di grande importanza per questo territorio; grazie a un finanziamento da Regione Toscana, possiamo restituire alla cittadinanza questo spazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Parcheggio di Soci: iniziano i lavori di riqualificazione

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