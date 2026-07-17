Durante un soggiorno in una casa affittata su Airbnb per un compleanno, una famiglia ha notato una fotografia appesa al muro che rappresentava chiaramente un uomo che assomigliava al padre. La scena si è conclusa con un commento tra i presenti, affermando: “Papà, quello sei proprio tu. Anzi, siamo tutti noi”. La foto è rimasta visibile durante tutto il soggiorno, suscitando sorpresa tra i membri della famiglia.

Una fotografia appesa alla parete di una casa vacanze affittata su Airbnb per festeggiare un compleanno si è trasformata in una scoperta che sembra uscita da una serie tv. La storia arriva da San Diego e ha come protagonista la famiglia Birrell. A raccontare quella che potremmo definire ‘un’incredibile coincidenza’ è People. Aubrey Birrell, 26 anni, era arrivata dalla città di Salt Lake City insieme a una trentina di familiari per celebrare gli 80 anni del nonno. La villa affittata su Airbnb, distribuita su cinque piani e arredata con richiami al mare, era decorata con quadri, palme e diverse fotografie. Tra queste ce n’era una di grandi dimensioni che ha subito attirato l’attenzione del papà della ragazza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Ilfattoquotidiano.it - “Papà, quello sei proprio tu. Anzi, siamo tutti noi”: una famiglia affitta una casa su Airbnb e trova la propria foto appesa al muro, l’incredibile coincidenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SORPRESA A GIORGIA! MAMMA CINZIA E PAPÀ SALVO COSTRUISCONO UNA PISCINA GIGANTE IN CASA NOSTRA!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Quella non sei tu”: Alessandra Mussolini vede la foto di Francesca Manzini e dice quello che pensavano tutti

Trova lavoro e restituisce al Comune un alloggio popolare allo Zen, la casa viene riassegnata a una famigliaNelle ultime settimane, sono state condotte verifiche sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel quartiere allo Zen.

Si parla di: Seitz, il vescovo di frontiera: Sui migranti il Papa sta richiamando gli Stati Uniti ai propri principi.

Vi faccio una domanda: chi è un bravo papà, quello che aiuta la mamma, quello che gioca, che educa o che si prende cura?Questo articolo sull'essere un bravo papà è pubblicato su Junior, l'allegato al numero 15 di Vanity Fair in edicola fino al 7 aprile 2026. Mattina di un giorno feriale. Centro vaccinale in zona Loreto ... vanityfair.it

Ragazzino sparito da Napoli, ritrovato a Milano: Papà, dove sei? Mi ManchiPapà ciao, ma dove sei? Perché non ti vedo più? Ma dove sei andato?. Matias, il piccolo di sette anni sparito oltre un mese fa perché portato via dalla madre separata dal marito, che ne aveva ... ilmattino.it