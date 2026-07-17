Paolo Rossi ha detto di sentirsi sempre più solo, con amici e colleghi che scompaiono uno dopo l’altro. Ha citato figure come Dario Fo, Enzo Jannacci, Giorgio Strehler e Giorgio Gaber, oltre a Stefano Benni e David Riondino, come compagni di viaggio ormai scomparsi. Rossi ha espresso questa sensazione in un’intervista, parlando della perdita di persone con cui aveva condiviso momenti importanti.

Dai maestri Dario Fo, Enzo Jannacci, Giorgio Strehler e Giorgio Gaber ai compagni di viaggio Stefano Benni e David Riondino: Paolo Rossi si sente sempre di più un reduce. È l’amara considerazione che l’attore fa in un’intervista al Corriere della Sera alla vigilia del suo debutto alla Milanesiana di Bormio con lo spettacolo Operaccia satirica – Onora i padri e paga la psicologa. “Non ho fatto l’Accademia, e me ne vanto, però sono partito subito imparando a bottega, anzi in trincea. Poi ho avuto dei compagni di viaggio che ultimamente mi hanno lasciato solo, parlo di Stefano Benni, di David Riondino. Dopo l’ultima scomparsa, parlando tra di noi, mi son detto: ‘Qui ci deve essere un cecchino’. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Paolo Rossi: “I miei amici scompaiono uno ad uno, mi stanno lasciando solo”

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“I miei amici scompaiono uno ad uno, mi stanno lasciando solo. Qui ci deve essere un cecchino. E i casi sono due: o lo troviamo, o cambiamo trincea”: così Paolo RossiPaolo Rossi ha dichiarato che i suoi amici stanno scomparendo uno dopo l'altro, lasciandolo solo.

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