Paolo Rossi ha dichiarato che i suoi amici stanno scomparendo uno dopo l'altro, lasciandolo solo. Ha affermato che potrebbe esserci un cecchino e ha aggiunto che bisogna trovare il responsabile o cambiare posizione. La sua testimonianza descrive una situazione di isolamento e pericolo, con riferimenti a un possibile attacco mirato. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli specifici del contesto o sulla natura della minaccia.

Paolo Rossi si sente un reduce. Un soldato rimasto a presidiare un avamposto mentre intorno a lui i compagni di una vita cadono uno dopo l’altro. Alla vigilia del debutto a Bormio della sua Operaccia satirica – Onora i padri e paga la psicologa, nell’ambito della Milanesiana ideata da Elisabetta Sgarbi, l’attore e drammaturgo ha affidato al Corriere della Sera una riflessione amara, mascherata con la consueta ironia tagliente, sulla progressiva scomparsa dei suoi storici punti di riferimento intellettuali e artistici. Cresciuto professionalmente “a bottega”, senza accademie ma formandosi direttamente sul campo con maestri del calibro di Dario Fo, Enzo Jannacci, Giorgio Strehler e Giorgio Gaber, Rossi avverte oggi il peso di una solitudine artistica quasi insostenibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “I miei amici scompaiono uno ad uno, mi stanno lasciando solo. Qui ci deve essere un cecchino. E i casi sono due: o lo troviamo, o cambiamo trincea”: così Paolo Rossi

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