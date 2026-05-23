Pallamano | una vittoria ed un pareggio per ora nelle Finals del campionato di serie A2 Oggi nuovo duello La Tushe se la vede con Città del Redentore

Una vittoria ed un pareggio per la Tushe Prato nelle prime due partite disputate alle Finals del campionato di serie A2 di pallamano femminile, in programma a Chieti. La squadra allenata da Valentina Megli si è imposta all’esordio ai danni del Marconi Jumpers con un netto 34-19 e poi ha pareggiato 28-28 con il Dossobuono. E così, alla vigilia dell’ultima partita del girone B, le pratesi si trovano al secondo posto in classifica con tre punti all’attivo, dietro al Città del Redentore Nuoro che ha vinto tutt’e due le gare disputate contro Dossobuono (32-28) e Marconi Jumpers (25-21); seguono quindi il Dossobuono con un punto e il Marconi Jumpers fermo a quota zero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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