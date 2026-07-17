Il Palio marinaro di Castiglione della Pescaia prosegue con un fine settimana ricco di eventi. Domani si svolgeranno le gare riservate ai giovani, mentre domenica sarà la volta delle competizioni dedicate alle donne. Si tratta della 70ª edizione dei senior, della 47ª dei giovani e della 27ª delle donne. Le competizioni sono parte della stagione annuale del Palio marinaro, che coinvolge diverse categorie di partecipanti.

La stagione del Palio marinaro a Castiglione della Pescaia entra nel vivo con l’edizione numero 70 dei senior, la 47esima dei giovani e la 27esima delle donne. Il drappo per le Donne è realizzato da Viola Zenobi e dedicato alla maestra Carmela Pirolo che fu la prima donna eletta in consiglio comunale. Per i Senior (ad agosto) il drappo è realizzato da Claudio Piro e dedicato al cittadino onorario Alex Zanardi. Per i Veterani (13 settembre) il drappo è stato realizzato da Patrizia Berti e dedicato a Carlo Fruttero nel centenario della nascita. Sabato remi in acqua: i primi a scendere in mare saranno gli under 18. La partenza di fronte al Faro rosso alle 19, con l’arrivo all’interno del porto canale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio marinaro. Fine settimana intenso. Domani i ’Giovani’ e domenica le ’Donne’

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