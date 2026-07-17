Ozzano locale chiuso per 10 giorni | il Questore sospende la licenza ecco perché

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un locale di Ozzano è stato chiuso per dieci giorni dal Questore. La sospensione della licenza è stata decisa a causa di violazioni delle norme di sicurezza e di ordine pubblico riscontrate durante controlli recenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha effetto immediato, con il locale che dovrà rimanere chiuso per tutta la durata del provvedimento. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle infrazioni.

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Ozzano (Bologna), 17 luglio 2026 - Dieci giorni di chiusura per un pubblico esercizio di Ozzano. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Bologna, che ha sospeso la licenza del locale ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), a seguito delle irregolarità emerse durante un controllo effettuato il 10 luglio nel corso di una manifestazione temporanea autorizzata. La sospensione dopo l’ispezione. La sospensione, notificata il 15 luglio, è scaturita da un'ispezione condotta dalla Polizia di Stato, con personale della Divisione Polizia amministrativa e sociale, insieme alla Polizia locale e ai Carabinieri della stazione di Ozzano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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