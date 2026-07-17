Nel Cantiere Navale dell’Argentario sono in corso lavori su otto imbarcazioni appartenenti a un noto imprenditore del settore nautico. Tra queste, alcune sono conosciute come ’Scud’ e ’Nyala’. A un anno dall’inizio dell’America’s Cup di Napoli, si intensificano le attività preparatorie per la partecipazione di Luna Rossa, la squadra che punta a conquistare il trofeo più ambito della vela internazionale.

Da ’Scud’ a ’Nyala’: nel Cantiere Navale dell’Argentario le otto imbarcazioni del patron di ’Luna Rossa’ Patrizio Bertelli. Manca un anno al via dell’America’s Cup di Napoli e cresce l’attesa per Luna Rossa, pronta a inseguire il trofeo più prestigioso della vela mondiale. La Coppa America in Italia rappresenta quindi un’opportunità unica per tutto il mondo della nautica. Basti pensare che Patrizio Bertelli possiede ben otto imbarcazioni che si trovano in rimessaggio nel Cantiere Navale dell’Argentario. E una di queste, ’Scud’ (nella foto), ha anche vinto la Sailing Week nella sua categoria con un velista d’eccezione a bordo, Torben Grael, cinque volte medaglia olimpica, campione del mondo in sei occasioni e tattico di ’Luna Rossa’ nella vittoriosa Louis Vuitton Cup 2000. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Otto gioielli delle acque. Le ’signore’ dall’estetista

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