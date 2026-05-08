Il Paradiso delle Signore anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026 | Rosa viene ferita in Vietnam

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in programmazione dall’11 al 15 maggio 2026, Rosa Camilli si troverà in Vietnam, dove verrà ferita. La vicenda genererà preoccupazioni tra i personaggi e i telespettatori. La storyline si concentrerà sulle conseguenze di questo episodio e sugli sviluppi che ne seguiranno. La narrazione si svolgerà con attenzione ai dettagli e alle emozioni dei protagonisti.

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© US Rai Ore di apprensione per le sorti di Rosa Camilli nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore. Marcello Barbieri scopre infatti che la ragazza è rimasta ferita in Vietnam, dove si è recata su invito di Tancredi di Sant’Erasmo per fare la reporter di guerra, ed accetta l’aiuto di Adelaide, che muove le sue conoscenze per accelerare il suo ritorno in Italia. Tutto andrà però per il verso giusto? Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap dà appuntamento ai telespettatori dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1, in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026: Rosa viene ferita in Vietnam Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Greta smaschera Matteo! Notizie correlate Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dall’11 al 15 maggio 2026Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026: Cesare scompare e Irene lotta contro il tempoLe nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dall’11 al 15 maggio 2026, riportano al centro della scena emozioni forti, ritorni inattesi e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore cancella una puntata: il nuovo calendario (e la riscossa contro Amici 25); Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4-8 maggio: Odile salvata, Irene lascia Cesare prima del matrimonio, Rosa verso il Vietnam; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della prossima settimana dal 4 all'8 maggio: Matteo riporta a casa Odile; Il Paradiso delle Signore, le trame dal 27 al 30 aprile 2026. Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 11 al 15 maggio 2026: Rosa ferita in VietnamLe trame del Paradiso dall’11 al 15 maggio 2026: la reporter in difficoltà, Marcello va vuole a casa. Ore d'ansia per Cesare, che ha combinato un grosso guaio. libero.it Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni: tensioni, ritorni e una scelta inattesa nelle puntate dall’11 al 15 maggioLe trame de Il Paradiso delle Signore dall’11 al 15 maggio: Cesare ricompare dopo la scomparsa, Marta riceve una proposta inattesa. bestmovie.it Un castello reale e una storia che arriva fino al Gran Paradiso. Il Castello di Sarre non racconta solo la presenza dei Savoia in Valle d’Aosta: tra le sue sale si intreccia anche la nascita del Parco nazionale del Gran Paradiso, il primo parco nazionale d’Italia. - facebook.com facebook Cari “Lettori forti” stasera vi porto un thriller che profuma di Costa Azzurra, glamour e segreti oscuri: “Il crimine del paradiso” di Guillaume Musso (La nave di Teseo). Una famiglia perfetta di americani ricchi trascorre l’estate nella sontuosa Villa Starlight a Cap d x.com