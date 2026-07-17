Un'infermiera dell'ospedale di Castellaneta è stata aggredita da un paziente arrivato al Pronto Soccorso in stato di forte agitazione psicomotoria. La notizia è stata confermata da un comunicato dell'Asl Taranto, che ha specificato le circostanze dell'accaduto. La struttura sanitaria ha espresso solidarietà nei confronti della lavoratrice coinvolta.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: In riferimento alla notizia apparsa in merito a una aggressione subita da una infermiera in servizio all’ospedale di Castellaneta, si segnala che il paziente è giunto al Pronto Soccorso in stato di forte agitazione psicomotoria. In preda a questa agitazione, prima di essere sedato, ha strattonato l’infermiera che, però, ha continuato il proprio lavoro. Il paziente, risvegliatosi dalla sedazione, ha cercato di abbandonare volontariamente la struttura, contravvenendo al parere dei medici. Le Forze dell’ordine sono quindi intervenute per fermarlo poiché l’uomo risultava sottoposto a limitazione della libertà da parte dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ospedale di Castellaneta; aggredita infermiera Solidarietà Asl alla lavoratrice

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