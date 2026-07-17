Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Bologna con l’accusa di violenza sessuale, atti persecutori, lesioni aggravate e diffusione di immagini sessualmente esplicite. Le accuse riguardano l’ex fidanzata minorenne. L’arresto è stato eseguito l’11 luglio con un’ordinanza di custodia domiciliare. L’indagato è di origini indiane e le accuse sono state contestate in relazione a fatti avvenuti recentemente.

Fatti di atti persecutori, violenza sessuale, lesioni personali aggravate e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti sono stati contestati a un cittadino indiano di 23 anni, raggiunto da un’ordinanza di arresti domiciliari a Bologna l’11 luglio. L’uomo è stato indagato per aver commesso questi reati ai danni della sua ex fidanzata minorenne. L’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa avviata dopo la denuncia della vittima. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica locale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Orrore a Bologna, 23enne arrestato per violenza sessuale sull'ex fidanzata minorenne

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