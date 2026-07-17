Orpheus To Hell and Back Recensione | l’inferno tascabile

Orpheus: To Hell and Back è un gioco sviluppato da StudioLoading, Kibou Entertainment e Alunite, che rispetta i limiti tecnici del Game Boy Color. Il titolo può essere eseguito anche sull’hardware originale tramite la ROM. Il gioco non si limita a riprodurre l’aspetto di un vecchio videogioco portatile, ma è stato progettato considerando le capacità del dispositivo, offrendo un’esperienza compatibile con l’hardware originale.

Orpheus: To Hell and Back non si limita a imitare l’aspetto di un vecchio videogioco portatile. Il titolo sviluppato da StudioLoading, Kibou Entertainment e Alunite è stato realmente progettato rispettando i limiti tecnici del Game Boy Color, tanto da poter funzionare anche sull’hardware originale attraverso la relativa ROM. Il risultato è un’avventura d’azione e rompicapi estremamente compatta, capace di reinterpretare il mito greco di Orfeo ed Euridice attraverso grafica in pixel, musiche chiptune e una meccanica basata sull’utilizzo della lira. Un piccolo progetto pieno di personalità, frenato soprattutto da una longevità davvero ridotta. Il mito di Orfeo in versione Game Boy. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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