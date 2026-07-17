Oroscopo Paolo Fox | previsioni astrologiche il weekend del 18 e 19 luglio 2026

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 18 e 19 luglio 2026 indica che il sabato sarà influenzato dalla Luna in Vergine, mentre la domenica dalla Luna in Bilancia. Le previsioni si concentrano su amore e lavoro, sottolineando che si tratterà di due giornate con caratteristiche diverse. La posizione della Luna cambia tra le due giornate, influenzando le dinamiche quotidiane.

Paolo Fox rivela l' oroscopo del fine settimana del 18 e 19 luglio 2026, concentrandosi su amore e lavoro. Saranno 48 ore differenti, con il sabato dominato dalla Luna in Vergine e la domenica con la Luna in Bilancia. Se per alcuni segni questo cielo astrale non avrà enormi incidenze, altri invece dovranno fare molta attenzione. Approfondiamo. Oroscopo Paolo Fox 18-19 luglio 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: novità in arrivo con il favore di Giove. Sarà un weekend valido a livello generale. Lavoro: sabato ideale per affrontare le faccende più scottanti. A breve, accordi e novità. Toro - Amore: Venere ha intrapreso un transito interessante che aiuterà i cuori solitari. 🔗 Leggi su Ultimora.news

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OROSCOPO PAOLO FOX Settimana DEL 16 AL 22 MARZO 2026

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