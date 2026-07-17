Per i Gemelli, ci sono nuovi inviti che arrivano durante la giornata, mentre per il Capricorno si segnalano nuovi obiettivi da raggiungere. La giornata di venerdì 17 luglio vede queste due suchi di segni zodiacali coinvolti in cambiamenti e nuove opportunità. Nessuna altra informazione sui dettagli specifici o sulle altre posizioni zodiacali è stata fornita.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 17 luglio! Lo so, è venerdì 17. Ma prima che inizi a dare la colpa alla sfortuna se ti cade il caffè sulla maglietta o perdi l’autobus per trenta secondi, facciamo un patto: oggi niente superstizioni. Perché, a dirla tutta, questa giornata ha un’energia molto più positiva di quello che lascia immaginare il calendario. Anzi, potrebbe sorprenderti proprio quando smetti di aspettarti che qualcosa vada storto. A volte siamo così concentrati a evitare i problemi che ci dimentichiamo di vedere le opportunità che ci passano davanti. Oroscopo di Paolo Fox, venerdì 17 luglio 2026, segno per segno. Sul lavoro o nello studio è il classico venerdì in cui riesci a chiudere più cose del previsto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 17 luglio: nuovi inviti per i Gemelli, nuovi obiettivi per il Capricorno

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