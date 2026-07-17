Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Venerdì 17 luglio 2026

Da tpi.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 17 luglio 2026, le previsioni di Paolo Fox indicano che per alcuni segni si prevedono cambiamenti nelle emozioni e nelle relazioni. La Bilancia potrebbe sentirsi più equilibrata, mentre lo Scorpione potrebbe affrontare tensioni. Il Sagittario potrebbe ricevere notizie positive, e il Capricorno potrebbe concentrarsi su questioni pratiche. L’Acquario potrebbe vivere momenti di introspezione, e i Pesci potrebbero sperimentare un aumento di sensibilità.

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Oroscopo Paolo Fox oggi Venerdì 17 luglio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 17 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione,   Sagittario, Capricorno, Acquario  e  Pesci  presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, Venere illumina il vostro cielo e rende questa una giornata piacevole sotto molti aspetti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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