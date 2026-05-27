Oroscopo lavoro e denaro Bilancia del prossimo mese di giugno 2026 | un mese che migliora a metà strada

Da feedpress.me 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A giugno, la Bilancia affronta un primo periodo di tensione perché Venere, il pianeta governatore, si trova in una posizione difficile. I contatti lavorativi richiedono pazienza, ma la situazione migliora a metà mese, portando un cambiamento positivo.

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Il prossimo giugno è per la Bilancia un mese di passaggio, con un clima che migliora strada facendo. Nella prima metà Venere, il tuo governatore, si muove in una posizione di tensione e i contatti chiedono pazienza. Dal 13, però, Venere entra in Leone, segno in alleanza col tuo, e il tono si fa più caldo e favorevole. A fine mese arriva un'ulteriore spinta: dal 28 Marte passa in Gemelli, in flusso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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