Oroscopo lavoro e denaro Bilancia del prossimo mese di giugno 2026 | un mese che migliora a metà strada

Il prossimo giugno è per la Bilancia un mese di passaggio, con un clima che migliora strada facendo. Nella prima metà Venere, il tuo governatore, si muove in una posizione di tensione e i contatti chiedono pazienza. Dal 13, però, Venere entra in Leone, segno in alleanza col tuo, e il tono si fa più caldo e favorevole. A fine mese arriva un'ulteriore spinta: dal 28 Marte passa in Gemelli, in flusso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Oroscopo Bilancia marzo 2026 | Un mese che ti cambierà la vita.

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