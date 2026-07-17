oro la crisi di hormuz continua a pesare sul metallo giallo

L’aumento delle tensioni nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran ha continuato a influenzare il prezzo dell’oro, che ha registrato una diminuzione questa settimana. Il metallo giallo ha seguito il trend di calo già osservato in periodi di maggiore instabilità nella regione. La crisi in corso nel Golfo ha portato a una flessione del valore dell’oro, in linea con gli andamenti degli ultimi giorni.

Ormai il trend appare chiaro: ad un aumento della tensione nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran, corrisponde una perdita nel valore dell’oro. Questa settimana non ha fatto che confermare le attese. Il prezzo dell’oro nelle ultime settimane. Il metallo giallo si avvia infatti a registrare la peggiore performance settimanale da oltre un mese e mezzo. Nonostante un lieve rimbalzo intraday (con un breve ritorno sopra la soglia psicologica dei 4000 dollari l’oncia), il metallo prezioso ha perso più del 3% del suo valore nell’ultima settimana, il calo più pesante dal 1° giugno. Dopo la ripresa di inizio giugno, in cui l’oro era arrivato a... 🔗 Leggi su Panorama.it

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