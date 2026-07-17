Ora posso andarmene | Angelina Jolie prende una decisione importante per la sua vita i gemelli Knox e Vivienne compiono 18 anni

Da ilfattoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I gemelli Knox e Vivienne, nati dal matrimonio tra Angelina Jolie e Brad Pitt, hanno compiuto 18 anni il 12 luglio. Con questa data, tutti e sei i figli della coppia sono ora maggiorenni. Maddox ha 24 anni, Pax 22, Zahara 21, Shiloh 20 e i gemelli 18. La decisione di Jolie di lasciare la casa coincide con il raggiungimento della maggiore età dei figli.

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Il 12 luglio Knox e Vivienne, i gemelli nati dal matrimonio tra Angelina Jolie e Brad Pitt, hanno compiuto 18 anni. Con loro, tutti e sei i figli della coppia sono ora maggiorenni: Maddox (24 anni), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20) e i due gemelli. Il traguardo segna anche la fine dell’accordo di custodia che per anni ha vincolato Jolie a risiedere a Los Angeles. In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter nel 2024, Jolie aveva anticipato questo momento: “Sono qui perché devo esserci a causa di un divorzio, ma appena avranno 18 anni, potrò andarmene”, aveva dichiarato, spiegando che l’accordo di custodia con Pitt la obbligava a restare in California. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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