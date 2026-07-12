Knox e Vivienne i figli più piccoli di Brad Pitt e Angelina Jolie compiono 18 anni E chiudono l' ultimo capitolo della saga della famiglia Brangelina

Knox e Vivienne, i figli più piccoli di Brad Pitt e Angelina Jolie, hanno compiuto 18 anni. Quando la coppia ha annunciato il divorzio nel 2016, avevano otto anni e da allora sono stati spesso al centro dell’attenzione mediatica. Cresciuti sotto i riflettori, sono diventati adulti e hanno chiuso ufficialmente il capitolo della famiglia Brangelina.

Quando Brad Pitt e Angelina Jolie hanno annunciato il loro divorzio nel settembre 2016, Knox e Vivienne avevano otto anni e, da allora, sono cresciuti sotto i riflettori dei media come mai prima d’ora, persino per gli standard di Hollywood. La maggiore età dei gemelli rappresenta anche un punto di svolta nel lungo processo di separazione dei genitori: il capitolo dell’affidamento è ormai definitivamente chiuso. Ciò non significa però che la battaglia tra i due sia finita: sebbene Brad Pitt e Angelina Jolie abbiano raggiunto un accordo di divorzio alla fine del 2024, continuano a scontrarsi per Château Miraval, la tenuta e l’azienda vinicola francese che hanno acquistato durante il loro matrimonio (e dove, tra l’altro, si sono sposati nel 2014) e che continua a essere il fronte principale della loro disputa legale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Inside Brad Pitt and Angelina Jolie Complete Family Break

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