Ondate di calore | campo coni chiuso nelle ore più sensibili

L’amministrazione comunale ha deciso di chiudere temporaneamente il “Campo Coni” durante le ore più calde della giornata. La decisione riguarda la fascia oraria in cui le temperature raggiungono i livelli più elevati, al fine di prevenire rischi legati alle ondate di calore. La chiusura sarà in vigore solo nelle ore di maggiore calore, senza indicare una data di riapertura. La misura riguarda esclusivamente l’uso della struttura sportiva in questo periodo.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’amministrazione comunale informa che ha disposto la chiusura temporanea della struttura sportiva “Campo Coni” nella fascia oraria più calda della giornata. Il provvedimento, a firma dell’assessore al Patrimonio Ettore Iacovacci e dell’assessore alla Protezione Civile Giuseppe Giacobbe, si è reso necessario a seguito dell’allerta meteo per ondate di calore emessa dalla Protezione civile regionale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti gli utenti e dello staff. Il Campo Coni di via Tagliamento resterà chiuso da oggi, venerdì 17 luglio, fino a domani, sabato 18 luglio, dalle ore 12.00 alle ore 16.30. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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