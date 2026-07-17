Questa mattina all’alba, un uomo di circa 35-40 anni è stato colpito a morte con un coltello lungo le scale di un condominio in via Tignale del Garda, nella zona sud di Modena. La vittima, residente nei paraggi e abituale frequentatore dello stabile, è stata trovata senza vita. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle cause o sui sospetti.

??Omicidio questa mattina all’alba a Modena in una palazzina di via Tignale del Garda nella zona sud della città, dove un uomo italiano fra i 35 e i 40, residente nei paraggi e frequentatore abituale dello stabile, è stato ucciso lungo le scale condominiali. Accoltellato pare al volto: l’arma del delitto è stata trovata in un cestino dei rifiuti. I carabinieri starebbero ascoltando una donna. Segui la diretta sul nostro sito?? #ilrestodelcarlinovideo Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Omicidio a Modena: Uomo Ucciso a Coltellate nelle Scale Condominiali, Indagini in Corso

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