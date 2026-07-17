Omicidi e guerra tra gang il mea culpa di Crema | Abbiamo fallito Più polizia? Non basta bisogna ascoltare per intercettare il disagio

Da ilfattoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rappresentante delle forze dell'ordine ha ammesso di aver fallito nel prevenire gli omicidi e le violenze tra gang. Ha detto che aumentare la presenza di polizia non basta, e che è necessario ascoltare di più i giovani per intercettare il disagio. Ha invitato adulti e istituzioni a non abbandonare le fasce più giovani, sottolineando la mancanza di una strategia efficace per prevenire la violenza.

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“Abbiamo fallito perché non siamo stati in grado di intercettare il disagio e le istanze di una importante componente giovanile. Chiediamo agli adulti e alle istituzioni di non lasciarci soli. Dobbiamo unire le forze e cercare di curare la nostra città malata ”. A battersi il petto più volte, dopo l’omicidio del 19enne Youssef Rama Abdelaziz a opera di due 23enni di origini albanesi e un 25enne senegalese, sono i ragazzi della Consulta dei giovani di Crema, una città che ora si interroga. Mentre il sindaco Fabio Bergamaschi (Pd) punta il dito contro il governo chiedendo “più Stato sul territorio” e la maggioranza del consiglio comunale... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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