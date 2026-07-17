Durante la notte, più di 130 droni d’attacco e otto razzi russi sono stati lanciati su diverse regioni ucraine. Sono state segnalate vittime e feriti tra la popolazione civile, mentre molte infrastrutture sono state danneggiate. Le autorità locali stanno ancora valutando l’entità dei danni e il numero di persone coinvolte. Nessun dettaglio sui danni specifici o sul numero esatto di vittime è stato fornito.

(Agenzia Vista) Kiev, 17 luglio 2026 Oltre 130 droni d'attacco e 8 razzi russi hanno preso di mira l'Ucraina durante la notte, provocando vittime, feriti e ingenti danni alla popolazione e alle infrastrutture civili. A tracciare il bilancio degli ultimi attacchi è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A Odessa, un attacco missilistico notturno contro un edificio residenziale ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre cinque, tra cui tre bambini. Secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Oltre 130 droni russi e 8 razzi nella notte, vittime e feriti in diverse regioni ucraine

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