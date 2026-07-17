Olise ossessione del Real Madrid | club pronto a sborsare 250 milioni di euro
Il Real Madrid avrebbe deciso di investire circa 250 milioni di euro per acquistare il giovane attaccante francese Michael Olise. Dopo la conclusione del Mondiale, il club spagnolo si sarebbe concentrato sul mercato e avrebbe puntato il giocatore, noto per le sue qualità offensive. La trattativa è in fase avanzata, con il club che sembra intenzionato a chiudere l’affare nel prossimo periodo di mercato. Olise rappresenterebbe una delle principali operazioni del Real Madrid in questa sessione.
Chiuso, o quasi, il Mondiale, torna in auge il mercato. E nel mirino del Real Madrid, sempre molto attivo sul fronte francese, c'è finito anche Michael Olise. Il fantasista dei Bleus piace a Mourinho e il club spagnolo potrebbe fare una follia pur di garantirselo quest'estate. Non solo cedendo eventualmente Vinicius, ma mettendo sul tavolo un'offerta che, secondo l'Equipe, potrebbe salire a 250 milioni di euro. Insomma, dopo quasi dieci anni, potrebbe saltare il record dei 222 milioni di euro versati dal Psg al Barcellona, nel 2017, per Neymar. Una cifra mai eguagliata, neppure per Mbappé che in quell'estate passò dal Monaco al club dell'emiro per altri 180 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
OLISE OBSESSION! ANOTHER BIG DEAL DONE! BASTONI-REAL, HJULMAND, CAMAVINGA, £42M MOVE, KLOPP…
Notizie e thread social correlati
Il Real Madrid vuole Olise, Perez non si arrende: pronto un assalto da 220 milioni al BayernIl Real Madrid prepara un'offerta da 220 milioni di euro per il Bayern per acquistare Michael Olise.
“L’ossessione di Olise per il Real Madrid”: L’Équipe sostiene che l’esterno spinge per il trasferimentoSecondo quanto riportato da L’Équipe, l’esterno sta spingendo con decisione per lasciare il suo attuale club e trasferirsi al Real Madrid.
Si parla di: Assalto Real? Olise comunica al Bayern Monaco di voler restare, la situazione.
Real Madrid Obsessed with Olise, Ready to Splash €250mIn essence, after almost a decade, the €222 million record paid by PSG to Barcelona for Neymar in 2017 could be broken. That figure has never been matched, not even for Mbappé, who moved from Monaco ... gazzetta.it
Olise, ossessione del Real Madrid: club pronto a sborsare 250 milioni di euroSecondo l'Equipe, la società si starebbe preparando al colpo, valutando le cessioni per arrivare al trequartista francese. E per lui pronto un ingaggio pazzesco ... gazzetta.it