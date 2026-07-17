Olise ossessione del Real Madrid | club pronto a sborsare 250 milioni di euro

Notizia in breve

Il Real Madrid avrebbe deciso di investire circa 250 milioni di euro per acquistare il giovane attaccante francese Michael Olise. Dopo la conclusione del Mondiale, il club spagnolo si sarebbe concentrato sul mercato e avrebbe puntato il giocatore, noto per le sue qualità offensive. La trattativa è in fase avanzata, con il club che sembra intenzionato a chiudere l’affare nel prossimo periodo di mercato. Olise rappresenterebbe una delle principali operazioni del Real Madrid in questa sessione.