L’attesa è finita: Odissea, il nuovo colossale film diretto da Christopher Nolan, è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche. Come ogni pellicola del visionario regista di Oppenheimer e Inception, anche questo adattamento dell’omonimo poema epico di Omero sta già facendo discutere il pubblico per la sua complessità visiva e narrativa. Nolan non si è limitato a mettere in scena il viaggio mistico e avventuroso di Odisseo tra mostri marini e divinità adirate. Al centro del film si staglia un concetto filosofico ben preciso che funge da vero e proprio motore tematico: la “Legge di Zeus”. Scopriamo insieme cos’è questa antica regola mitologica, come influenza la trama non lineare del film e perché rappresenta il messaggio più profondo e attuale che Nolan ha voluto lanciare al mondo d’oggi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Odissea di Christopher Nolan: Cos’è la “Legge di Zeus” e perché è il vero cuore del film

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Christopher Nolan - The Odyssey | The Daily Show

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